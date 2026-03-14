Польша потребовала от Германии репарации, чтобы купить оружие

Президент Польша Кароль Навроцкий потребовал репараций от Германии с целью закупки оружия.
Об этом, как утверждает издание Gazeta.pl, он заявил в ходе общения с избирателями.
«Если есть такая забота о развитии польских вооружённых сил, то почему бы не реализовать план, в котором Германия начинает выплачивать репарации Польше, а мы вкладываем эти средства в безопасность?» — задался вопросом политик.
Навроцкий добавил, что данный процесс можно начать именно с немецких инвестиций из государственного бюджета Германии в вооружение для польской армии и восточного фланга НАТО. Кроме того, он подчеркнул, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц «отнёсся к его идее с пониманием».
Ранее сообщалось, что Навроцкий решил наложить вето на закон о получении страной кредита на закупку вооружения по программе SAFE.
В конце февраля глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страну готовиться к войне.