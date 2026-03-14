Польша потребовала от Германии репарации, чтобы купить оружие

Президент Польша Кароль Навроцкий потребовал репараций от Германии с целью закупки оружия.

Об этом, как утверждает издание Gazeta.pl, он заявил в ходе общения с избирателями.

«Если есть такая забота о развитии польских вооружённых сил, то почему бы не реализовать план, в котором Германия начинает выплачивать репарации Польше, а мы вкладываем эти средства в безопасность?» — задался вопросом политик.

Навроцкий добавил, что данный процесс можно начать именно с немецких инвестиций из государственного бюджета Германии в вооружение для польской армии и восточного фланга НАТО. Кроме того, он подчеркнул, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц «отнёсся к его идее с пониманием».

Ранее сообщалось, что Навроцкий решил наложить вето на закон о получении страной кредита на закупку вооружения по программе SAFE.

В конце февраля глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страну готовиться к войне.

В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
