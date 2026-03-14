Премьер Южной Кореи заявил, что Трамп заинтересован во встрече с Ким Чен Ыном

СЕУЛ, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок заявил, что президент США Дональд Трамп интересовался у него возможностью проведения переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
«Это трудно раскрыть, но президент Трамп был очень заинтересован [во встрече с Ким Чен Ыном], у меня есть идея, которую я хотел бы конкретно использовать. Трамп поручил своим помощникам уточнить еще несколько моментов», — приводит слова главы правительства агентство Yonhap.
Премьер полагает, что лидеры США и КНДР, если встреча состоится, обсудят вопрос об урегулировании на Корейском полуострове.
В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по его итогам был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась последняя встреча Трампа и Ким Чен Ына, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея.