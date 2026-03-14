Израиль планирует расширить наземную операцию против Ливана, пишут СМИ

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Американский портал Axios со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников утверждает, что Израиль планирует значительно расширить наземную операцию в Ливане и разрушить военную инфраструктуру шиитского движения «Хезболлах».
«Израиль планирует значительно расширить свою наземную операцию в Ливане, нацелившись захватить всю территорию к югу от реки Литани и разрушить военную инфраструктуру “Хезболлах”, — говорится в публикации портала.
Отмечается, что это может стать самой крупной наземной операцией Израиля против Ливана с 2006 года.
«Мы собираемся сделать то, что мы сделали в Газе», — заявил порталу высокопоставленный израильский чиновник.
По утверждениям собеседников портала, администрация США Дональда Трампа поддерживает идею разрушения военной инфраструктуры «Хезболлах», но настаивает на том, чтобы «ограничить вред ливанскому государству», и выступает за прямые переговоры Израиля и Ливана о послевоенном соглашении.
В ночь на 2 марта «Хезболлах» возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. В результате, по официальным данным, погибли 570 человек, 1444 получили ранения, около 800 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома.