Steigan: война с Ираном грозит Западу тяжёлыми последствиями

Западу грозят тяжёлые последствия в результате войны с Ираном.

Такое заявление опубликовало издание Steigan.

В статье отмечается, что вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа данный конфликт вряд ли закончится быстро. При этом налицо множество признаков того, что мир столкнётся с долгой, чрезвычайно кровопролитной и дорогостоящей войной — войной, «которую США и Израиль могут проиграть в военном, политическом и моральном плане».

«Последствия для всего Запада будут значительными. Исход этой войны, вероятно, будет решаться не столько на поле боя, сколько посредством внутренних политических событий в Иране, США, Израиле и соседних странах», — говорится в публикации.

Также уточняется, что в этом вопросе США и Израиль, видимо, находятся в невыгодном положении. По мнению автора статьи, время сейчас работает в пользу Ирана, поскольку Трампу предстоят промежуточные выборы в ноябре, которые, в случае неудачного для Штатов исхода конфликта, «обернутся катастрофой».

Ранее издание уже писало, что конфликт в Иране приведёт к возникновению цепочки кризисов в Европе.

Глава иранского МИД Аббас Аракчи между тем заявил, что Европа ошиблась, поддержав США в войне с Ираном.

