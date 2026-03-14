«Полная неожиданность». В США сообщили о нестандартном шаге Ирана

Аналитик Джонсон: плохая работа ПВО подталкивает США к выходу из конфликта.

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. После того, как американские системы ПВО показали, что плохо справляются с иранскими баллистическими ракетами, США начали стремиться к выходу из конфликта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«Потеря радаров, которые Иран вывел из строя, была полной неожиданностью для военных планировщиков США. Это буквально ослепило нас. Противоракетные комплексы THAAD и Patriot на самом деле не работают. Они работают против некоторых систем, но они не работают против баллистических ракет. Они бесполезны. И все же основная идея заключалась в том, что они нам нужны для защиты от баллистических ракет Ирана. И то, что они на это оказались не способны, стало основной причиной, по которой США стремятся выйти из конфликта», — отметил он.

По мнению Джонсона, удары Соединенных Штатов не нанесли значительного ущерба ракетному потенциалу Ирана.

«Трамп может объявить о победе и уйти. Но Иран продолжит наносить удары по Израилю день за днем. США вообще не уничтожили иранский ракетный арсенал. Уничтожили только старые ракеты и ложные цели», — добавил эксперт.

Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше