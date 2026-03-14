Запад предупредили об ужасных последствиях конфликта с Ираном

Западные страны могут столкнуться с тяжёлыми и длительными последствиями боевых действий, которые ведутся на Ближнем Востоке, написал норвежский портал Steigan.
«Этот конфликт, возможно, открыл врата в ад, и в его конце Запад окажется проигравшим…» — сказано в публикации.
Автор статьи пояснил, что существует множество признаков, указывающих на то, что противостояние будет продолжительным, кровопролитным и затратным. По его мнению, США и Израиль рискуют потерпеть поражение в военном, политическом и моральном плане.
«Исход этой войны, вероятно, будет решаться не столько на поле боя, сколько через внутренние политические события в Иране, США, Израиле и соседних странах», — подчёркивается в материале.
Напомним, 13 марта бывший руководитель дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что после Второй мировой войны Соединённые Штаты не побеждали ни в одном из вооружённых конфликтов, которые велись не под эгидой Организации Объединённых Наций. Он полагает, что военная операция Вашингтона и Тель-Авива против Ирана может лишь усилить проблемы внутри США.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что все американские военнослужащие будут похоронены под обломками, если немедленно не покинут Ближний Восток.