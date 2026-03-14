Запад предупредили об ужасных последствиях конфликта с Ираном

Портал Steigan написал, что конфликт с Ираном будет для Запала продолжительным, кровопролитным и затратным.

Источник: Аргументы и факты

Западные страны могут столкнуться с тяжёлыми и длительными последствиями боевых действий, которые ведутся на Ближнем Востоке, написал норвежский портал Steigan.

«Этот конфликт, возможно, открыл врата в ад, и в его конце Запад окажется проигравшим…» — сказано в публикации.

Автор статьи пояснил, что существует множество признаков, указывающих на то, что противостояние будет продолжительным, кровопролитным и затратным. По его мнению, США и Израиль рискуют потерпеть поражение в военном, политическом и моральном плане.

«Исход этой войны, вероятно, будет решаться не столько на поле боя, сколько через внутренние политические события в Иране, США, Израиле и соседних странах», — подчёркивается в материале.

Напомним, 13 марта бывший руководитель дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что после Второй мировой войны Соединённые Штаты не побеждали ни в одном из вооружённых конфликтов, которые велись не под эгидой Организации Объединённых Наций. Он полагает, что военная операция Вашингтона и Тель-Авива против Ирана может лишь усилить проблемы внутри США.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что все американские военнослужащие будут похоронены под обломками, если немедленно не покинут Ближний Восток.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше