Запад предупредили об ужасных последствиях конфликта с Ираном

Напомним, 13 марта бывший руководитель дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что после Второй мировой войны Соединённые Штаты не побеждали ни в одном из вооружённых конфликтов, которые велись не под эгидой Организации Объединённых Наций. Он полагает, что военная операция Вашингтона и Тель-Авива против Ирана может лишь усилить проблемы внутри США.