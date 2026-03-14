МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Иран начал новую волну ракетных атак по Израилю, сообщает телеканал Press TV.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) уведомлял об успешном проведении 47-й волны ракетных атак по Израилю.
«Иран начал новую волну ответных ракетных атак по оккупированным Израилем территориям», — говорится в публикации в Telegram-канале Press TV.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.