Иран начал новую волну ракетных атак по Израилю

Иран начал новую волну ответных ракетных атак по Израилю.

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Иран начал новую волну ракетных атак по Израилю, сообщает телеканал Press TV.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) уведомлял об успешном проведении 47-й волны ракетных атак по Израилю.

«Иран начал новую волну ответных ракетных атак по оккупированным Израилем территориям», — говорится в публикации в Telegram-канале Press TV.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше