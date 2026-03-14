Axios: Израиль планирует масштабное наземное вторжение в Ливан

Согласно статье операция такого масштаба может привести к длительной израильской оккупации южного Ливана. Между тем также отмечается, что администрация американского президента Дональда Трампа поддерживает соответствующую израильскую операцию по разоружению «Хезболлы». При этом США настаивают на том, чтобы ущерб ливанскому государству был минимален, а Израиль в конечном счёте провёл с Ливаном прямые переговоры о послевоенном соглашении.