ТАСС: в Константиновке ВСУ убили мирного жителя и сделали в доме огневую точку

ДОНЕЦК, 14 марта. /ТАСС/. Боевики 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ при бегстве с ряда позиций в восточной части Константиновки убили мирного жителя, в доме которого оборудовали огневую позицию. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.
«Украинские морпехи — 36-я бригада оборудовали в жилом доме на востоке Константиновки огневую позицию, а при бегстве оттуда убили хозяина дома, который все это время находился внутри. Его тело нашли после зачистки квадрата от ВСУ», — сообщили в силовых структурах.
По данным силовиков, на теле погибшего обнаружены следы побоев, после чего мужчина был убит контрольным выстрелом в голову. «По данным радиоперехватов мужчина был явно не рад гостям и тому, что его дом ВСУ превратили в огневую точку. Об этом боевики жаловались своему командиру. К сожалению, с ним почти сразу расправились, а потом сбежали», — добавили в силовых структурах.