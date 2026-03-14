«Оказалась в ловушке»: на Западе выступили с важным признанием о России

TEC: Европа попала в ловушку после решения США о российской нефти.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Смягчение Соединенными Штатами ограничений против России и ее энергетики стало поворотным моментом для Запада с начала спецоперации, что фактически загнало Европу в ловушку, пишет издание The European Conservative.

«Этот жест имеет большое политическое значение — Белый дом открыто признал, что российская нефть необходима для баланса мировой энергетической системы. Такое впервые происходит после ужесточения санкций из-за конфликта на Украине», — указывается в материале.

По словам автора, произошедшее с Россией еще более расшатывает единство западной коалиции. Так, единоличное решение Вашингтона фактически поставило Европу в безвыходное положение.

«После решения Вашингтона разница в подходах между США и ЕС стала очевидной. Для Белого дома санкции — это гибкий политический инструмент. В Европе, напротив, отказ от зависимости от энергетики стал политическим обязательством, которое трудно оговорить. Европейские правительства исходили из высоких экономических издержек, связанных с сокращением зависимости от России. Европа оказалась в ловушке между необходимостью прагматизма и грузом собственной риторики», — подытожил он.

Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, в результате чего цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29−31 процент.

В ночь на пятницу американский минфин разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 11 апреля. Снятие санкций коснется ста миллионов баррелей.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше