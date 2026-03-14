Песков: Россия остается в контакте с Венесуэлой, диалог продолжается

Москва продолжает быть в контакте с Каракасом, стороны ведут диалог и сохраняют заинтересованность в экономическом взаимодействии.

Об этом, как отмечает РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На повестке дня остаются проекты сотрудничества», — добавил он.

Ранее Песков также заявил, что Россия сохраняет дружественные отношения с Венесуэлой.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
