WSJ: администрация США получит $10 млрд за «посредничество» в сохранении TikTok

Администрация американского президента Дональда Трампа получит $10 млрд (около 799 млрд рублей) за «посредничество» в сделке по сохранению TikTok в США.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, платёж является частью соглашения, благодаря которому дружественные Белому дому инвесторы получили контроль над активами TikTok в США.

Напомним, в свой первый срок Трамп пытался добиться продажи TikTok, но ему это не удалось. При администрации бывшего американского лидера Джо Байдена был принят закон, требующий от китайской ByteDance продать активы в США под угрозой блокировки. После инаугурации Трамп приостановил его действие, предоставив компании время на переговоры.

В сентябре 2025 года президент США объявил о сделке. Он назвал это спасением TikTok и заявил, что теперь платформа принадлежит «американским патриотам».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
