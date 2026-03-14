WSJ: администрация США получит $10 млрд за «посредничество» в сохранении TikTok

Администрация американского президента Дональда Трампа получит $10 млрд (около 799 млрд рублей) за «посредничество» в сделке по сохранению TikTok в США.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, платёж является частью соглашения, благодаря которому дружественные Белому дому инвесторы получили контроль над активами TikTok в США.
Напомним, в свой первый срок Трамп пытался добиться продажи TikTok, но ему это не удалось. При администрации бывшего американского лидера Джо Байдена был принят закон, требующий от китайской ByteDance продать активы в США под угрозой блокировки. После инаугурации Трамп приостановил его действие, предоставив компании время на переговоры.
В сентябре 2025 года президент США объявил о сделке. Он назвал это спасением TikTok и заявил, что теперь платформа принадлежит «американским патриотам».