WSJ: администрация США получит $10 млрд за «посредничество» в сохранении TikTok

Напомним, в свой первый срок Трамп пытался добиться продажи TikTok, но ему это не удалось. При администрации бывшего американского лидера Джо Байдена был принят закон, требующий от китайской ByteDance продать активы в США под угрозой блокировки. После инаугурации Трамп приостановил его действие, предоставив компании время на переговоры.