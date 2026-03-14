Axios: Израиль намерен увеличить масштаб наземной операции в Ливане

По словам одного из его источников, «Израиль планирует существенно увеличить масштабы своей наземной операции в Ливане, он стремится захватить весь район к югу от реки Литани и уничтожить военную инфраструктуру “Хезболлах”. “Мы намерены сделать то, что сделали в секторе Газа”, — приводятся в материале слова израильского должностного лица, который имел в виду удары по домам, которые якобы использует в военных целях “Хезболлах”. “Операция такого масштаба и размаха может привести к продолжительной оккупации Израилем южной части Ливана”, — говорится в материале.
«Администрация [президента США Дональда] Трампа поддерживает проведение Израилем масштабной операции с целью разоружения “Хезболлах”, но также настаивает на том, чтобы ущерб в Ливане был сведен к минимуму, и добивается прямых переговоров между Израилем и Ливаном о заключении послевоенного соглашения», — уточняется в публикации.
По сведениям портала, руководство Израиля ранее не намеревалось проводить операцию таких масштабов, поскольку хотело сосредоточиться на военных действиях против Ирана. По словам источников, эти планы были пересмотрены после ракетного удара по еврейскому государству со стороны «Хезболлах».
В ночь на 2 марта север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Ответственность взяло на себя движение «Хезболлах», заявив, что ракеты по израильской территории были выпущены в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Вслед за этим ВВС еврейского государства начали наносить массированные удары по ливанской территории. Позднее начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)Эяль Замир объявил о начале наступательной операции против «Хезболлах», которая, по его словам, может длиться «долгие дни». 9 марта пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о начале ограниченной наземной операции против движения на юге Ливана.