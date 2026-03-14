Вашингтон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иранские ракеты поразили пять американских самолетов-заправщиков, пишут СМИ

WSJ: иранские ракеты поразили пять самолетов-заправщиков США в Саудовской Аравии.

ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Пять самолетов-заправщиков ВВС США получили повреждения в результате ракетного удара Ирана по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, утверждает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

«Пять самолетов-заправщиков ВВС США были атакованы и получили повреждения на земле на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии», — пишет издание.

Как сообщает газета, самолеты-заправщики были поражены в ходе ракетного удара Ирана в последние дни. Один из источников уточнил, что самолеты получили повреждения, но не были уничтожены полностью и в настоящее время находятся на ремонте. В результате ударов никто не погиб.

При этом издание не уточняет, о каких именно моделях самолетов-заправщиков идет речь.

В четверг Центральное командование ВС США объявило о потере самолета-заправщика KC-135 на западе Ирака в результате инцидента с другим самолетом. Там также отметили, что инцидент не был вызван ни действиями Ирана, ни дружественным огнем. СМИ сообщали, что два самолета-заправщика столкнулись в воздухе во время дозаправки истребителей. На следующий день командование заявило, что все шестеро членов экипажа рухнувшего самолета-заправщика погибли.

С учетом последних данных, общее число выведенных из строя заправщиков ВВС США, которые играют критическую роль в обеспечении дозаправки авиации во время ударов по Ирану, достигло как минимум семи единиц.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

