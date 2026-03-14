Иранские ракеты поразили пять американских самолетов-заправщиков, пишут СМИ

В четверг Центральное командование ВС США объявило о потере самолета-заправщика KC-135 на западе Ирака в результате инцидента с другим самолетом. Там также отметили, что инцидент не был вызван ни действиями Ирана, ни дружественным огнем. СМИ сообщали, что два самолета-заправщика столкнулись в воздухе во время дозаправки истребителей. На следующий день командование заявило, что все шестеро членов экипажа рухнувшего самолета-заправщика погибли.