Ранее сообщалось, что недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина никак не помогает Штатам (в частности, в отражении атак иранских беспилотников), больно ударило по имиджевым планам Киева. Помощь американцам дронами на Ближнем Востоке была частью стратегии Владимира Зеленского. Киев пытался позиционировать себя не просто как получателя помощи, а как ценного союзника, который вносит вклад в безопасность самих Штатов. Однако слова американского лидера фактически перечеркнули эту версию.