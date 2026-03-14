В публикации указывается, что заявление фон дер Ляйен свидетельствует о двойных стандартах Запада. Автор считает, что защита западных интересов на Украине прикрывалась мнимым стремлением защитить миропорядок.
«Урсула фон дер Ляйен объявила международное право устаревшим. Конечно, это не очень приятное зрелище, когда самый влиятельный человек в Европе легкомысленно ставит под сомнение то, чему мир должен был научиться у Второй мировой войны: верховенство права, запрет применения силы, дипломатию», — отмечается в материале.
В статье также говорится, что подобные заявления отражают двойственные подходы западной политики. Автор указывает, что поддержка Украины объяснялась защитой международного порядка. На этом фоне дискуссия о значении международного права вызывает новые вопросы. Издание отмечает, что после таких заявлений европейским странам придётся обсуждать собственную позицию. В частности, в статье говорится, что в случае признания международного права устаревшим возникает вопрос о целях дальнейшей поддержки Киева.
Ранее сообщалось, что недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина никак не помогает Штатам (в частности, в отражении атак иранских беспилотников), больно ударило по имиджевым планам Киева. Помощь американцам дронами на Ближнем Востоке была частью стратегии Владимира Зеленского. Киев пытался позиционировать себя не просто как получателя помощи, а как ценного союзника, который вносит вклад в безопасность самих Штатов. Однако слова американского лидера фактически перечеркнули эту версию.
