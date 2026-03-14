В Иране назвали условия для прохождения Ормузского пролива, пишут СМИ

CNN: Иран может открыть Ормузский пролив для танкеров при условии оплаты в юанях.

ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Иран рассматривает возможность пропуска ограниченного числа танкеров с нефтью через Ормузский пролив при условии перехода на расчеты в юанях, передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

«Иран рассматривает возможность пропуска ограниченного числа нефтяных танкеров через Ормузский пролив при условии, что торговля нефтяными грузами будет осуществляться в китайских юанях», — говорится в сообщении.

По данным источника, это одна из частей нового плана Тегерана по контролю над судоходством в проливе.

В четверг телеканал NDTV сообщил, что по меньшей мере два индийских танкера — «Пушпак» и «Паримал» — благополучно прошли через эту артерию несмотря на то, что суда из США, Европы и Израиля продолжают сталкиваться с ограничениями.

Из-за американо-израильской операции против Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.

В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29−31 процент. Растет и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены увеличились там более чем на 100 процентов.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше