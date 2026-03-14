Посол Липаев: Бухарест поставляет Киеву военную технику СССР со складов

Румыния поставляет киевскому режиму советское вооружение и военную технику с румынских складов, заявил в интервью ТАСС посол России в Бухаресте Владимир Липаев.

«Согласно утечкам в СМИ, на Украину были направлены образцы советских вооружений и военной техники, хранившиеся на румынских складах, ведётся поставка боеприпасов советского/российского калибра, которые производятся на румынских заводах», — сказал дипломат.

Кроме того, по его словам, достоверно известно о передаче Киеву одного комплекса ПВО Patriot.

В конце декабря Румыния и Хорватия стали участниками программы PURL по закупке оружия и военной техники для украинской армии.

Тогда сообщалось, что по данной программе Бухарест выделит €50 млн на закупки оружия для Киева.

* Программа предполагает приобретение странами НАТО вооружений для Украины из запасов США.

