CNN: Иран может разрешить проход через Ормузский пролив при оплате нефти в юанях

В Иране рассматривают возможность пропуска ограниченного числа танкеров с нефтью через Ормузский пролив при условии, если расчёты будут производиться в китайских юанях.

В Иране рассматривают возможность пропуска ограниченного числа танкеров с нефтью через Ормузский пролив при условии, если расчёты будут производиться в китайских юанях.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

«По словам источника, этот потенциальный шаг предпринимается в то время, когда Исламская Республика разрабатывает новый план по регулированию потока нефтяных танкеров через пролив», — говорится в публикации.

Американский военный аналитик, подполковник в отставке Эрл Расмуссен ранее заявил, что Иран сможет долго контролировать Ормузский пролив.

В Financial Times также писали, что Италия и Франция ведут переговоры с Ираном о проходе через Ормузский пролив.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше