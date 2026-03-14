CNN: Иран может разрешить проход через Ормузский пролив при оплате нефти в юанях

В Иране рассматривают возможность пропуска ограниченного числа танкеров с нефтью через Ормузский пролив при условии, если расчёты будут производиться в китайских юанях.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
«По словам источника, этот потенциальный шаг предпринимается в то время, когда Исламская Республика разрабатывает новый план по регулированию потока нефтяных танкеров через пролив», — говорится в публикации.
Американский военный аналитик, подполковник в отставке Эрл Расмуссен ранее заявил, что Иран сможет долго контролировать Ормузский пролив.
В Financial Times также писали, что Италия и Франция ведут переговоры с Ираном о проходе через Ормузский пролив.