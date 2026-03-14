КСИР объявил об обстреле Израиля и баз США баллистическими ракетами

«В ходе 48-го этапа операции “Правдивое обещание — 4” мы успешно поразили северные районы Израиля и несколько баз США на Ближнем Востоке при помощи твердотопливных баллистических ракет класса Kheibar Shekan и жидкотопливных Qadr», — говорится в сообщении КСИР, которое распространило иранское гостелевидение. Какие именно военные объекты США были атакованы, военные не уточнили.
28 февраля Израиль и США начали военную операцию против исламской республики. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле и базы США в регионе. Ударам подверглись американские военные объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.