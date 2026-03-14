Песков заявил, что Россия продолжает диалог с Венесуэлой

Пресс-секретарь российского президента отметил, что РФ сохраняет заинтересованность в экономическом взаимодействии с Венесуэлой.

Источник: Аргументы и факты

Россия по-прежнему находится в контакте с Венесуэлой и ведёт диалог с Каракасом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что российская сторона заинтересована в экономическом сотрудничестве с этой латиноамериканской страной.

«Мы продолжаем быть в контакте, ведем диалог, мы сохраняем заинтересованность в экономическом взаимодействии. На повестке дня остаются проекты сотрудничества», — сказал представитель Кремля, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, 3 января США атаковали Венесуэлу и захватили её президента Николаса Мадуро вместе с супругой Силией Флорес. Их доставили на американскую территорию и арестовали. Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, которая прежде была вице-президентом страны.

6 января в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия планирует продолжать оказывать необходимое содействие Венесуэле как дружественному государству. В ведомстве также отметили, что российские власти считают принципиально важным соблюдение права Каракаса самостоятельно определять политический и социально-экономический курс страны.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше