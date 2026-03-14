Al Hadath: генсек группировки «Катаиб Хезболлах» выжил после покушения

По информации источников телеканала, Абу Хусейна аль-Хамидауи пытались убить в одном из восточных кварталов Багдада.

КАИР, 14 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь проиранской шиитской группировки «Катаиб Хезболлах», действующей на территории Ирака, — Абу Хусейн аль-Хамидауи — выжил после попытки покушения, утверждает телеканал Al Hadath.

По данным его источников, аль-Хамидауи попытались ликвидировать в одном из восточных кварталов Багдада. Кто именно организовал покушение и есть ли из-за удара пострадавшие, пока не сообщается.

В «Катаиб Хезболлах» данные публикации также не комментировали.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше