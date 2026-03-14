Al Hadath: генсек группировки «Катаиб Хезболлах» выжил после покушения

КАИР, 14 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь проиранской шиитской группировки «Катаиб Хезболлах», действующей на территории Ирака, — Абу Хусейн аль-Хамидауи — выжил после попытки покушения, утверждает телеканал Al Hadath.
По данным его источников, аль-Хамидауи попытались ликвидировать в одном из восточных кварталов Багдада. Кто именно организовал покушение и есть ли из-за удара пострадавшие, пока не сообщается.
В «Катаиб Хезболлах» данные публикации также не комментировали.
