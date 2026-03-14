Специалист: размещение роутера рядом с бытовой техникой может вызывать помехи

Заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА Арсений Буряков предупредил в беседе с RT, где нельзя размещать роутер в квартире.
«Частая ошибка — установка роутера в закрытый металлический шкаф или нишу с металлической дверцей. Металл отражает и экранирует электромагнитную волну, и в результате формируется своего рода клетка: большая часть энергии поля запирается внутри шкафа и почти не выходит наружу. Для пользователя это выглядит как слабый сигнал в соседней комнате и постоянные провалы скорости», — предостерёг эксперт.
По его словам, похожий эффект возникает при размещении роутера рядом с крупной бытовой техникой — холодильником, духовым шкафом, стиральной машиной.
«Их металлический корпус в первую очередь выступает как физическое препятствие и отражающая поверхность, из‑за чего в помещении формируется сложная картина переотражений: волны накладываются друг на друга, возникают зоны интерференции, где сигнал то усиливается, то резко ослабевает», — сообщил специалист.
Если техника работает, добавляется второй фактор — электромагнитные помехи от её электромеханических и импульсных узлов, отметил Буряков.
«Они могут повышать общий уровень радиошума и в отдельных случаях ухудшать приём данных при близком расположении к роутеру. В результате в одной точке комнаты интернет остаётся стабильным, а в нескольких шагах скорость падает или связь прерывается», — предупредил аналитик.
Отмечается, что бетонные стены с арматурой действуют иначе.
«Здесь срабатывает не только отражение, но и поглощение. Армированный бетон содержит металлическую сетку, которая частично экранирует излучение, а сама толща материала дополнительно ослабляет амплитуду волны. Если роутер стоит в углу за несущей стеной, сигнал в противоположной части квартиры может падать в разы: в одной комнате пользователь видит почти полный уровень сигнала, а в другой — едва заметные деления», — заявил специалист.
По его словам, не стоит ставить роутер и вплотную к микроволновой печи.
«В помещении возрастает уровень радиочастотного фона именно в этой полосе, снижается отношение сигнал/шум, приёмник начинает чаще терять пакеты данных. Для пользователя это проявляется как резкое падение скорости или кратковременные обрывы связи на время разогрева пищи», — подчеркнул эксперт.
Размещение роутера на полу или за плотной мебелью также ухудшает связь, добавил он.
По его мнению, лучше всего размещать роутер открыто, без металлических преград, вдали от крупной бытовой техники и источников радиопомех, ближе к геометрическому центру квартиры и на высоте около полутора метров.
«Тогда электромагнитный сигнал Wi‑Fi будет распространяться более равномерно и меньше ослабевать из‑за отражений, поглощения и экранирования», — заключил Буряков.
