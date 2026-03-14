Взвыл «Форд», горит «Линкольн»: США получили удар под дых от Ирана

Тегеран заявил об успешной атаке на авианосец США «Авраам Линкольн», который был выведен из строя и покинул регион. Официальный Вашингтоне это не подтвердил. Также стало известно о возгорании на американском авианосце «Джеральд Р. Форд», который ранее затопило нечистотами.
Эту ситуацию экс-командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов в беседе с aif.ru назвал «ударом ниже пояса для США».
"Если это правда, то я думаю, что американцы разозлятся, и они будут применять, наверное, все, вплоть до стратегического оружия.
Они не простят вывод их авианосца из строя. Это для них удар ниже пояса, долго будут дышать глубоко после этого. Потребуется немало времени для восстановления", — сказал эксперт.
Адмирал отметил, что сложившаяся ситуация с затоплением нечистотами и последующим возгоранием на авианосце «Джеральд Р. Форд» и выводе из строя авианосца «Авраам Линкольн» говорит о слабой боевой готовности США.
«Они после истории с затоплением нечистотами еле восстановили авианосец и тут это. Если так ситуация развивается, то дальше ещё хуже будет. У американцев большое количество авианосцев — 11 единиц. А вот боевая готовность их не очень высокая, если не применив силы, только от переходов, от сосредоточения в каких-то районах, они уже потерпели неудачу», — резюмировал он.
Согласно заявлению представителя штаба командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари, американский авианосец «Авраам Линкольн» был атакован военно-морскими силами КСИР и выведен из строя, после чего покинул регион и взял курс на США. В свою очередь, Пятый флот США сообщил о пожаре в помещении главной прачечной на американском авианосце «Джеральд Р. Форд».