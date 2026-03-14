В Херсонской области сбили украинский дрон самонаводящимся БПЛА «Елка»

Цель поразили десантники группировки войск «Днепр».

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Костромские десантники сбили самонаводящимся дроном-перехватчиком «Елка» украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

«Мобильный зенитный расчет гвардейского костромского парашютно-десантного полка ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск “Днепр” точным пуском ручного БПЛА-перехватчика “Елка” уничтожил ударный БПЛА самолетного типа ВСУ, летевший над территорией Херсонской области вглубь нашей страны», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что мобильные расчеты на квадроциклах, вооруженные дронами «Елка», несут круглосуточное боевое дежурство. Посты воздушного наблюдательные устанавливают маршруты движения БПЛА ВСУ, а после мобильные зенитные расчеты выставляют засады.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
