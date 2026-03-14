В ДНР уничтожили украинский танк Leopard 2A-6

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Операторы БПЛА Южной группировки войск уничтожили танк ВСУ Leopard 2A6 производства Германии на константиновском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе выполнения боевой задачи разведчиками Южной группировки войск на константиновском направлении был обнаружен замаскированный танк немецкого производства Leopard 2A6, состоящий на вооружении ВСУ. Для уничтожения боевой машины были задействованы расчеты ударных FPV-дронов. В результате ювелирной работы операторов БПЛА танк был уничтожен», — сказано в сообщении.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.