Эксперт Котани: США могут захватить иранские острова в районе Ормузского пролива

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц сообщила, что США перебрасывают на Ближний Восток экспедиционный отряд морской пехоты. Согласно данным издания, министр обороны США Пит Хегсет одобрил запрос Центрального командования вооруженных сил (СЕНТКОМ) на развертывание подразделения амфибийно-десантной группы и экспедиционного отряда. Такое соединение обычно включает несколько кораблей, около 5 000 морских пехотинцев и военных моряков.