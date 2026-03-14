Эксперт Котани: США могут захватить иранские острова в районе Ормузского пролива

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Переброска Соединенными Штатами на Ближний Восток расквартированного в Японии экспедиционного отряда морской пехоты может быть подготовкой к операции по захвату иранских островов Хешм и Харк. Такую точку зрения высказал профессор Университета Мэйкай, научный сотрудник Японского института международных проблем Тэцуо Котани.
«31-й экспедиционный корпус морской пехоты отправляется с Окинавы на Ближний Восток. Предполагаемая цель — захват острова Кешм в Ормузском проливе и острова Харк в Персидском заливе», — написал он в X.
По его мнению, «этот шаг увеличивает вероятность наземной [операции], которая обезопасит сопровождение судов в Ормузском проливе», а также окажет «экономическое давление на Иран».
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц сообщила, что США перебрасывают на Ближний Восток экспедиционный отряд морской пехоты. Согласно данным издания, министр обороны США Пит Хегсет одобрил запрос Центрального командования вооруженных сил (СЕНТКОМ) на развертывание подразделения амфибийно-десантной группы и экспедиционного отряда. Такое соединение обычно включает несколько кораблей, около 5 000 морских пехотинцев и военных моряков.
28 февраля Израиль и США начали военную операцию против исламской республики. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле и базы США в регионе. Ударам подверглись американские военные объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.