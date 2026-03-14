«Бук» пресек удары ВСУ по тылам и гражданским объектам

Боевую задачу выполнила группировка войск «Восток».

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Расчет ЗРК «Бук» группировки «Восток» сбил ракеты РСЗО HIMARS и беспилотники самолетного типа, нацеленные на гражданскую инфраструктуру и тыловые районы ВС РФ, сообщили в МО РФ.

«Средствами радиолокационного обнаружения зенитного ракетного комплекса противовоздушной обороны “Бук-1” были зафиксированы малоразмерные высокоскоростные цели. По параметрам полета объекты были идентифицированы как реактивные ударные беспилотники и снаряды РСЗО HIMARS. После захвата целей расчеты “Буков” уничтожили их на безопасном удалении, не допустив выхода в зону удара», — сказано в сообщении.

Кроме того, в ходе «свободной охоты» на маршруте движения ВСУ расчеты ударных БПЛА обнаружили рассредоточенные в укрытиях группы бронеавтомобилей Humvee с личным составом противника, а также автомобили, следовавшие к району спешивания.

По выявленным целям было нанесено огневое поражение. После ударов бронемашины и транспорт были уничтожены.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
