«Бук» пресек удары ВСУ по тылам и гражданским объектам

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Расчет ЗРК «Бук» группировки «Восток» сбил ракеты РСЗО HIMARS и беспилотники самолетного типа, нацеленные на гражданскую инфраструктуру и тыловые районы ВС РФ, сообщили в МО РФ.
«Средствами радиолокационного обнаружения зенитного ракетного комплекса противовоздушной обороны “Бук-1” были зафиксированы малоразмерные высокоскоростные цели. По параметрам полета объекты были идентифицированы как реактивные ударные беспилотники и снаряды РСЗО HIMARS. После захвата целей расчеты “Буков” уничтожили их на безопасном удалении, не допустив выхода в зону удара», — сказано в сообщении.
Кроме того, в ходе «свободной охоты» на маршруте движения ВСУ расчеты ударных БПЛА обнаружили рассредоточенные в укрытиях группы бронеавтомобилей Humvee с личным составом противника, а также автомобили, следовавшие к району спешивания.
По выявленным целям было нанесено огневое поражение. После ударов бронемашины и транспорт были уничтожены.