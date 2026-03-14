В ДНР уничтожен украинский танк Leopard 2A-6 производства ФРГ

Операторы БПЛА Южной группировки войск уничтожили танк ВСУ Leopard 2A6 производства Германии на Константиновском направлении.
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Для уничтожения боевой машины были задействованы расчёты ударных FPV-дронов. В результате ювелирной работы операторов БПЛА танк был уничтожен», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что военная техника была замаскирована.
Несколько дней назад ВС России поразили используемые ВСУ энергообъекты и транспортную инфраструктуру.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше