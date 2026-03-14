Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Аэропорты Вашингтона возобновили работу после нескольких часов перерыва из-за перегретой платы в диспетчерском центре, сообщил американский министр транспорта Шон Даффи.

США в пятницу ввели полный запрет на вылеты из всех трех аэропортов столичного региона — «Рейган», «Даллес» и «Балтимор» — из-за масштабного технического сбоя в работе оборудования. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) рассказало РИА Новости, что запрет на вылеты был обусловлен сильным химическим запахом в диспетчерском центре в Уоррентоне, штат Вирджиния.

«Операции возобновлены (в аэропортах Вашингтона — ред.)», — написал министр в соцсети Х.

По словам Даффи, представители экстренных служб подтвердили безопасность для диспетчеров, и они вернулись на место работы.

Источником сильного запаха оказалась плата в диспетчерском центре, ее заменили, заявил министр транспорта.

