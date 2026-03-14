Аэропорты Вашингтона возобновили работу

США в пятницу ввели полный запрет на вылеты из всех трех аэропортов столичного региона — «Рейган», «Даллес» и «Балтимор» — из-за масштабного технического сбоя в работе оборудования. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) рассказало РИА Новости, что запрет на вылеты был обусловлен сильным химическим запахом в диспетчерском центре в Уоррентоне, штат Вирджиния.