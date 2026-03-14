WSJ: США не собираются в ближайшее время завершать операцию против Ирана

По информации издания, конфликт на Ближнем Востоке может продлиться еще как минимум несколько недель.

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не намерен завершать вооруженный конфликт на Ближнем Востоке в ближайшее время, операция против Ирана может продлиться еще как минимум несколько недель. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно их сведениям, некоторые советники американского лидера пытаются убедить его завершить операцию, но президент США нацелен продолжать наносить удары по Ирану и союзным Тегерану силам. Это противоречит официальным заявлениям президента, что ВС США практически выполнили поставленные перед ними задачи, подчеркивает издание. Сотрудники Пентагона полагают, что боевые действия продлятся еще как минимум несколько недель.

Принимая решение о начале военной операции, президент был уверен в способности ВС США одержать над исламской республикой быструю и решительную победу, пояснили источники газеты. Американский лидер был вдохновлен ударами по ядерным объектам Ирана в 2025 году, а также операцией в Венесуэле. Однако боевые действия против Ирана обходятся США в миллиарды долларов еженедельно и могут перерасти в затяжной и более масштабный региональный конфликт, что негативно скажется на американской экономике и чревато стагфляцией, предупреждает газета.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше