WSJ: США не собираются в ближайшее время завершать операцию против Ирана

Согласно их сведениям, некоторые советники американского лидера пытаются убедить его завершить операцию, но президент США нацелен продолжать наносить удары по Ирану и союзным Тегерану силам. Это противоречит официальным заявлениям президента, что ВС США практически выполнили поставленные перед ними задачи, подчеркивает издание. Сотрудники Пентагона полагают, что боевые действия продлятся еще как минимум несколько недель.
Принимая решение о начале военной операции, президент был уверен в способности ВС США одержать над исламской республикой быструю и решительную победу, пояснили источники газеты. Американский лидер был вдохновлен ударами по ядерным объектам Ирана в 2025 году, а также операцией в Венесуэле. Однако боевые действия против Ирана обходятся США в миллиарды долларов еженедельно и могут перерасти в затяжной и более масштабный региональный конфликт, что негативно скажется на американской экономике и чревато стагфляцией, предупреждает газета.