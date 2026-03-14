Моджтаба Хаменеи соответствует роли верховного лидера Ирана, заявил посол

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Моджтаба Хаменеи по всем параметрам, в том числе по состоянию здоровья отвечает роли верховного лидера Ирана, заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.
«Лидерство предполагает определенные условия. Естественно, наш Совет экспертов видел, что он соответствует этим параметрам, в том числе в плане физического состояния и здоровья, когда выбирал его в качестве верховного лидера для управления страной», — сказал посол.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В первый же день атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, 8 марта преемником стал его сын Моджтаба, который пока не появлялся на публике. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что новый верховный лидер получил ранение, но чувствует себя хорошо.