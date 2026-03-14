Опубликованы фото погибших членов экипажа KC-135, упавшего в Ираке

Ранее в результате иранского удара по авиабазе имени принца Султана в Саудовской Аравии повреждения получили ещё пять самолётов-заправщиков США. Воздушные суда получили повреждения, но не были полностью уничтожены. В настоящее время ведётся их ремонт. Жертв в результате происшествия нет. Таким образом, общее число повреждённых или уничтоженных американских самолётов-заправщиков достигло как минимум семи.