В КСИР прокомментировали удары США по иранскому острову Харк

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) прокомментировал удары США по иранскому острову Харк.

По информации Корпуса, во время атаки прогремело более 15 взрывов, над островом был виден густой дым.

«Враг пытался повредить в ходе этих атак ПВО армии, морскую базу Джошан, диспетчерскую вышку аэропорта и вертолётную площадку Куран Гаре», — говорится в публикации.

При этом утверждается, что ни один объект нефтяной инфраструктуры не пострадал. Кроме того, Иран опроверг сообщения США о якобы полном уничтожении систем ПВО острова.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США полностью уничтожили все военные цели на острове Харк.

По его словам, США осуществили одну из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока.

