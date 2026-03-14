Трамп рассказал, когда ВМС США начнут сопровождать суда в Ормузском проливе

Министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что в Вашингтоне изучают вариант формирования международной коалиции, которая могла бы обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе. Он добавил, что в перспективе к сопровождению судов могут подключиться американские военно-морские силы и другие страны.