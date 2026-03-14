Трамп рассказал, когда ВМС США начнут сопровождать суда в Ормузском проливе

Корабли американских военно-морских сил в скором времени начнут сопровождать суда через Ормузский пролив для их безопасного прохода, заявил президент США Дональд Трамп.
«Это случится скоро», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним, 12 марта новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подчеркнул, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым. Он отметил, что Ирану необходимо использовать блокировку в качестве рычага в конфликте на Ближнем Востоке.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что ВМС США почти ежедневно отказывают представителям судоходных компаний в сопровождении торговых судов и танкеров через Ормузский пролив. Американские военные объясняют это высокими рисками в сфере безопасности.
Министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что в Вашингтоне изучают вариант формирования международной коалиции, которая могла бы обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе. Он добавил, что в перспективе к сопровождению судов могут подключиться американские военно-морские силы и другие страны.
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил мнение, что без наземной операции США не смогут открыть Ормузский пролив, который контролируется Ираном.