Адвокат Талызин объяснил, что грозит за передачу сим-карты другому человеку

Ответственность за передачу сим-карт третьим лицам установлена административным и уголовным законодательством, напомнил в беседе с RT Денис Талызин, адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнёры».
«Если гражданин незаконно передал абонентский номер другому лицу и эти действия не содержат признаков уголовного преступления, то предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (ч.1 ст. 13.29.1 КоАП РФ)», — рассказал специалист.
При этом если родители передают сим-карту своим малолетним детям или недееспособным престарелым родственникам, то привлечение к ответственности исключено, так как такие родственники не могут самостоятельно приобрести сим-карту, подчеркнул собеседник RT.
«Также не является административным правонарушением безвозмездная кратковременная передача своего абонентского номера другому лицу в личных целях, то есть для получения кратковременных услуг связи. Органы прокуратуры официально сообщают на своих сайтах, что ответственность не последует и за передачу сим-карты сотрудникам государственных органов и экстренных служб для совершения оперативных звонков, а также за приобретение сим-карт для членов семьи», — рассказал юрист.
При этом эксперт не рекомендует передавать свои сим-карты совершеннолетним дееспособным членам семьи для длительного пользования.
«Что касается уголовной ответственности, то она наступает за передачу гражданином своего абонентского номера другому человеку, который совершил преступление по одной из статей УК РФ. Например, вымогательство или мошенничество», — добавил он.
В этом случае владелец абонентского номера (сим-карты) может получить наказание от штрафа в размере до 700 тыс. рублей до лишения свободы на срок до трёх лет, предупредил адвокат.
«Степень тяжести наказания будет зависеть от корыстной заинтересованности или осознания того факта, что сим-карта может быть использована для совершения преступления (ч.1 ст. 274.4 УК РФ)», — заключил собеседник RT.
