БПЛА уничтожены в двух районах Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотников в двух районах региона.
По его словам, речь идёт о Чертковском и Шолоховском районах.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Ранее на Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ.
Кроме того, в результате атаки БПЛА в порту «Кавказ» пострадали три человека.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше