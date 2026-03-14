Пугает Иран пришельцами: Трамп раскрыл секретные файлы об НЛО на фоне войны

Президент США Дональд Трамп некоторое время назад решил поручить министру обороны Питу Хегсету раскрыть правительственные документы о внеземной жизни и НЛО. На фоне начала боевых действий США против Ирана Трамп перестал обращаться к этой теме, но накануне стало известно об исчезновении высокопоставленного генерал-майора ВВС США в отставке Уильяма Нила Маккасленда, который когда-то командовал базой, долгое время связанной с НЛО.
Почему исчез военный и для чего Трамп поднимал тему НЛО накануне начала военных действий против Ирана? На эти вопросы aif.ru ответил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.
По мнению эксперта, заявления Трампа о неких файлах, связанных с НЛО, были призваны показать превосходство США.
«Я думаю, здесь Трамп хотел показать превосходство Соединенных Штатов Америки по поводу того, что они имеют связь с инопланетянами, значит, обладают какими-то технологиями или могут обладать. Что Соединенные Штаты в этом плане, как у нас говорят, впереди планеты всей», — сказал собеседник издания.
При этом, по мнению политолога, подобные заявления преждевременны.
«Но, знаете, как с Ираном: он кричит, что мы уже победили, но никто никого не победил. Иран готов сопротивляться, и, наверное, еще прольется американская кровь», — отметил он.
Перенджиев поделился мнением, что заявления Трампа о секретных документах могли спровоцировать некие внутренние процессы, из-за которых пропал высокопоставленный отставник, связанный с исследованием НЛО.
«Трамп в этой же ситуации начал хвастаться по поводу связей с инопланетянами. И, скорее всего, там внутри что-то завертелось, закрутилось. Если и были какие-то материалы, свидетели, то это все начали прятать, а может и уничтожать. У меня складывается впечатление, что Трамп разворошил какой-то муравейник. Там начались процессы негативного характера. Поэтому начал исчезать какой-то полковник. Это только то, что вылезло наверх, а что еще в тени — мы не знаем», — объяснил политолог.
Ранее американские СМИ сообщили о таинственном исчезновении генерала ВВС США в отставке Уильям Маккасланда, которого считают одним из главных экспертов по неопознанным летающим объектам. К его поискам привлекли ФБР.