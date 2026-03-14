Премьер Южной Кореи сообщил, когда Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном

СЕУЛ, 14 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на переговорах с южнокорейским премьер-министром Ким Мин Соком заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном могла бы произойти во время его визита в Китай или позднее. Об этом рассказал южнокорейский премьер-министр, его слова приводит агентство Yonhap.
«Президент Трамп сказал, что встреча была бы хорошим [событием]. Но он заявил, что встреча может произойти во время визита в Китай, а может не произойти, она может состояться позже», — поделился Ким Мин Сок. «Вопрос времени — не главный», — предположил южнокорейский премьер.
Ким Мин Сок встретился с Трампом в Вашингтоне, они обсудили прошлые контакты лидеров Соединенных Штатов и КНДР. Ким Мин Сок в разговоре предложил несколько идей, касающихся диалога с Пхеньяном. По словам южнокорейской стороны, Трамп во время беседы дал указание своим помощникам продумать меры дипломатического характера по отношению к КНДР. Ким Мин Сок не стал раскрывать, о каких именно шагах идет речь.
Во время разговора американский президент спросил премьера, заинтересован ли лидер КНДР Ким Чен Ын в диалоге с Вашингтоном. Тот ответил, что Трамп — единственный западный политик, который может решить проблемы Корейского полуострова. Трамп повторил, что поддерживал хорошие личные отношения с Ким Чен Ыном.
В феврале во время съезда Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова к улучшению отношений с США, если в Вашингтоне откажутся от враждебной к Пхеньяну политики.