Туск обвинил Навроцкого в стремлении вывести Польшу из Евросоюза

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал президента страны Кароля Навроцкого. Он также считает, что глава государства готовит психологическую и политическую почву для выхода из Евросоюза. Сикорский подчеркнул, что президент вправе озвучивать свою политическую позицию. Однако всё это не должно создавать опасности для суверенитета страны.