Туск обвинил Навроцкого в стремлении вывести Польшу из Евросоюза

Премьер-министр Польши Дональд Туск заподозрил президента Кароля Навроцкого в подготовке к выходу страны из Евросоюза. Об этом он сообщил в эфире Польского телевидения.

Речь идёт о законе, который позволял правительству использовать средства европейской программы SAFE для закупок вооружения. Ранее Европейская комиссия одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро в рамках этой инициативы. Польский парламент поддержал документ, однако президент наложил на него вето. Премьер-министр раскритиковал решение главы государства и связал его с действиями оппозиции.

«То, что происходит в политике благодаря президенту Навроцкому и господам из оппозиции — это очень опасная ситуация», — заявил Туск.

По словам премьера, происходящее связано с политическим курсом оппозиционной партии «Право и справедливость». Он отметил, что антиевропейская кампания, начатая её лидером Ярославом Качиньским, поставила президента в сложное положение. Туск также заявил, что разговоры о возможном выходе Польши из Евросоюза звучат всё чаще.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал президента страны Кароля Навроцкого. Он также считает, что глава государства готовит психологическую и политическую почву для выхода из Евросоюза. Сикорский подчеркнул, что президент вправе озвучивать свою политическую позицию. Однако всё это не должно создавать опасности для суверенитета страны.

