В Иране арестовали четырех человек по подозрению в передаче данных о ракетах

Задержанные сохраняли конфиденциальную информацию о ВС республики на своих телефонах.

ТЕГЕРАН, 14 марта. /ТАСС/. Иранские правоохранители арестовали четырех человек, подозреваемых в передачи конфиденциальной информации о вооруженных силах страны. Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB.

Арестованные передавали информацию о местах хранения ракет и бомб. Они сохраняли данные на своих телефонах.

Ранее агентство Fars проинформировало, что службы безопасности задержали 13 человек в городе Кум в центре Ирана за нелегальную раздачу интернета. У задержанных были конфискованы три устройства Starlink.

Доступ к свободному интернету в Иране перекрыт с 28 февраля, когда Израиль и США начали военную операцию. Использование в исламской республике спутникового интернет-оборудования, включая Starlink, было объявлено вне закона после предыдущего конфликта с еврейским государством в июне 2025 года.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
