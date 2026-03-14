В Иране арестовали четырех человек по подозрению в передаче данных о ракетах

ТЕГЕРАН, 14 марта. /ТАСС/. Иранские правоохранители арестовали четырех человек, подозреваемых в передачи конфиденциальной информации о вооруженных силах страны. Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB.
Арестованные передавали информацию о местах хранения ракет и бомб. Они сохраняли данные на своих телефонах.
Ранее агентство Fars проинформировало, что службы безопасности задержали 13 человек в городе Кум в центре Ирана за нелегальную раздачу интернета. У задержанных были конфискованы три устройства Starlink.
Доступ к свободному интернету в Иране перекрыт с 28 февраля, когда Израиль и США начали военную операцию. Использование в исламской республике спутникового интернет-оборудования, включая Starlink, было объявлено вне закона после предыдущего конфликта с еврейским государством в июне 2025 года.