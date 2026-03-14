Депутат Аксененко: отопление отключат при среднесуточной температуре +8 °С

Подача тепла в многоэтажные здания с централизованной системой отопления прекращается, когда среднесуточная температура на улице держится выше +8 °С в течение пяти дней.
Об этом рассказал зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, отметив, что среднесуточную температуру считают на метеорологических станциях, и аномальная жара не станет поводом для прекращения подачи тепла раньше этого срока.
«То есть основой является не температура +15 °С за окном днём, а именно среднее значение за 24 часа, а ведь ночью может быть мороз, что значительно снизит общий показатель. Также учитываются и средние показатели по годам», — цитирует парламентария РИА Новости.
Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова ранее уже перечислила критерии, при соблюдении которых в России завершается отопительный сезон.
