Аналитик Шнейдерман: доллар до конца марта может продолжить подрастать к рублю

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал агентству «Прайм», что доллар может продолжить плавно подрастать к рублю до конца марта.
При этом сильной девальвации, по его словам, не ожидается.
«Уровень выше 80 может устоять… Но плавная тенденция к ослаблению российской валюты, начавшаяся в первой декаде начала весны, скорее всего, будет продолжаться», — отметил эксперт.
Шнейдерман добавил, что прямой зависимости от цен на нефть уже нет, поскольку нефтегазовые доходы давно не основные в российском бюджете. По его мнению, даже если нефть подорожает ещё сильнее, на рубль это повлияет мало.
«Более значимым фактором поддержки является всё ещё жёсткая денежно-кредитная политика Банка России. Кроме того, рынок оценивает начатую Минфином корректировку бюджетного правила», — сказал Шнейдерман.
Трейдер Владислав Силаев ранее спрогнозировал, что курс доллара до конца марта 2026 года будет колебаться в диапазоне 79,5—81,5 рубля.