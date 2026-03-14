Россиянам перечислили заготовки, которые нужно делать весной

Весна — период обновления рациона. В магазинах постепенно появляется больше свежих овощей и фруктов, меняется структура питания, а вместе с ней и подход к домашним заготовкам. В отличие от осени, когда обычно делают масштабные запасы на зиму, весенние заготовки чаще связаны с подготовкой к тёплому сезону и более лёгкому меню.
Об этом рассказала в беседе с RT эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова.
«Одно из самых практичных решений — напитки, которые пригодятся в жаркую погоду. Морсы и компоты можно приготовить заранее или сделать концентраты, которые легко использовать позже. Для морсов подойдут клюква или брусника, в том числе замороженные с прошлого сезона», — посоветовала собеседница RT.
По словам аналитика, ягоды можно протереть с небольшим количеством сахара и заморозить небольшими порциями.
«Летом концентрат достаточно развести холодной водой, чтобы получить освежающий напиток. Компоты также можно заготовить заранее — например, из яблок, сухофруктов или фруктовых смесей», — пояснила специалист.
С потеплением в рационе обычно становится больше лёгких блюд — салатов, овощных гарниров и простых закусок, добавила она.
«Поэтому весной стоит делать заготовки из овощей, которые можно быстро использовать в повседневной готовке. Например, можно заранее подготовить овощные смеси для рагу, супов или гарниров. Морковь, болгарский перец, зелёный горошек и другие овощи легко нарезать и заморозить небольшими порциями. Это экономит время при приготовлении и помогает разнообразить меню», — подчеркнула эксперт.
Отмечается, что весна — сезон некоторых видов лесных грибов.
«В первую очередь речь идёт о сморчках, которые появляются одними из первых после схода снега. Можно проявить фантазию и выбрать способ заготовок по душе — сушка, маринование, заморозка в свежем виде. В будущем они станут отличной основой для горячих блюд, супов или гарниров. Весенние грибы обладают насыщенным ароматом, поэтому даже небольшое их количество способно заметно обогатить вкус блюд», — заявила Самойлова.
Она добавила, что маринованная и квашеная капуста пользуются популярностью в летнем рационе.
«Эти лёгкие гарниры отлично подходят и к мясу, и к птице, и к рыбе. Рецепт можно адаптировать под свои предпочтения, добавив другие овощи — морковь, болгарский перец, огурец. Маринады хранятся в холодильнике около одного месяца», — предупредила эксперт.
