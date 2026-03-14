Марочко: ВС РФ наступают на Федоровку сразу с нескольких участков с юга

ЛУГАНСК, 14 марта. /ТАСС/. Военнослужащие РФ наступают на Федоровку Донецкой Народной Республики сразу с нескольких участков с юга — с районов Белокузьминовки и Марково, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Касаемо Федоровки: здесь со стороны Марково мы давим на данный населенный пункт. Есть у нас небольшие успехи в районе населенного пункта Белокузьминовка», — сказал он.
Военный эксперт отметил, что подразделения противника регулярно контратакуют у Федоровки.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские силы на 1,5 км вклинились в оборону Киева у Федоровки и начали бои за ее освобождение.