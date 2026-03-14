Al Hadath: здание штаба КСИР в Тегеране разрушено в результате бомбардировки

Здание крупнейшего в столице Ирана штаба КСИР получило серьёзные повреждения при атаке израильских и американских сил и практически полностью разрушено.
Об этом сообщает телеканал Al Hadath, передаёт ТАСС.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США осуществили одну из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока. По его словам, США полностью уничтожили все военные цели на острове Харк.
В КСИР при этом позже отметили, что ни один объект нефтяной инфраструктуры на острове не пострадал. Кроме того, Иран опроверг сообщения США о якобы полном уничтожении систем ПВО острова.
