Иран объявил о поражении авианосца «Авраам Линкольн».
13 марта мир облетела сенсационная новость. Представитель штаба объединённого командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари в эфире государственной телерадиокомпании Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) сделал громкое заявление. По его словам, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) успешно атаковали американский авианосец «Авраам Линкольн».
Согласно версии Тегерана, корабль получил серьезные повреждения в результате удара, полностью утратил боеспособность и был вынужден покинуть регион, взяв курс на США. Зольфагари не уточнил точную дату атаки и использованное вооружение, однако подчеркнул, что это был решительный ответ на действия американских сил в регионе. Ранее посол Ирана в России Казем Джалали также намекал на возможные технические проблемы у судна после боевого столкновения.
Официальный Вашингтон пока не подтвердил информацию о потере боевой единицы, однако ситуацию уже прокомментировали российские военные эксперты.
Адмирал Комоедов: «Это удар ниже пояса для США».
Бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов в беседе с aif.ru оценил возможные последствия этого инцидента. Он назвал произошедшее серьезнейшим ударом по самолюбию и боевому духу американских моряков.
«Если это правда, то я думаю, что американцы разозлятся, и они будут применять, наверное, все, вплоть до стратегического оружия. Они не простят вывод их авианосца из строя. Это для них удар ниже пояса, долго будут дышать глубоко после этого. Потребуется немало времени для восстановления», — заявил адмирал.
Эксперт также обратил внимание на системные проблемы в ВМС США, указав, что потеря «Линкольна» происходит на фоне череды неудач другого флагмана — новейшего авианосца «Джеральд Р. Форд».
«Джеральд Форд» горит и тонет в нечистотах.
Пока мир обсуждает судьбу «Авраама Линкольна», второй авианосец США в зоне конфликта столкнулся с чрезвычайным происшествием. Как сообщает газета The Washington Post, моряки на борту USS Gerald R. Ford получили ранения в результате пожара.
Инцидент произошел в прачечной корабля. Двое американских военнослужащих получили травмы, не угрожающие жизни, и были прооперированы на месте. Однако это лишь вершина айсберга проблем «Форда».
Издание отмечает, что данный пожар стал уже вторым крупным ударом по кораблю во время его длительного развертывания на Ближнем Востоке. Еще в феврале ВМС США были вынуждены признать катастрофическую ситуацию с системами жизнеобеспечения. Знаменитая вакуумная система сбора и хранения отходов, обслуживающая около 650 туалетов на борту, дала серьезный сбой. По сути, авианосец, являющийся центральным элементом войны администрации против Ирана, оказался затоплен нечистотами, что потребовало сложного и длительного ремонта.
Слабое звено: боеготовность флота США под вопросом.
Череда происшествий — от проблем с сантехникой и пожаров до возможного боевого поражения — заставляет экспертов говорить о критическом падении боевой готовности американского флота.
Адмирал Комоедов, комментируя ситуацию, подчеркнул парадоксальность происходящего.
«Они после истории с затоплением нечистотами еле восстановили авианосец и тут это. Если так ситуация развивается, то дальше ещё хуже будет. У американцев большое количество авианосцев — 11 единиц. А вот боевая готовность их не очень высокая, если не применив силы, только от переходов, от сосредоточения в каких-то районах, они уже потерпели неудачу».
На фоне обострения военно-политической обстановки США столкнулись с двойным ударом: техническая несостоятельность флота совпала с первыми заявлениями о реальных боевых потерях от иранской стороны.