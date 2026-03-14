Сын первого главы ДНР Захарченко получил ранение на СВО

МОСКВА, 14 марта / ТАСС /. Старший сын бывшего главы ДНР Александра Захарченко Сергей Захарченко рассказал ТАСС о полученном ранении во время выполнения боевой задачи в Добровольческом корпусе, действующем в составе Южной группировки войск, в зоне проведения СВО.
«Взорвалось топливо в канистре, и, к сожалению, это топливо попало на меня. Не очень приятное чувство — гореть. Со слов врачей, состояние было ближе к тяжелому», — рассказал Сергей Захарченко.
После ранения его госпитализировали для оказания срочной медпомощи.
«Было две операции: в общей сложности пересадили 450 кв. см кожи, а само лечение заняло около трех месяцев. Два месяца я лежал в госпитале и где-то около месяца я еще был на перевязках», — добавил Захарченко.