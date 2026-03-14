Удар США по Харку не навредил нефтяной инфраструктуре, сообщили СМИ

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Удар США по острову Харк не навредил его нефтяной инфраструктуре, сообщает телеканал Press TV.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об ударе по острову и пригрозил атаковать его нефтяную инфраструктуру, если свободе судоходства в Ормузском проливе будут создаваться помехи.
«Атаки были нацелены на военные объекты… однако не нанесли ущерба нефтяной инфраструктуре острова», — говорится в публикации в Telegram-канале Press TV.
Отмечается, что удар привел к более чем 15 взрывам на острове.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.