Астроном рассказала о первом метеорном потоке весны

Радиант потока, то есть такая точка, из которой земному наблюдателю кажется, что вылетают метеоры, лежит на границе созвездий Лира и Геркулес, но ближе к Лире, поделилась Кошман. Радиант Лирид достигает высоты над горизонтом, при которой можно наблюдать поток, после 22.30 по местному времени и виден всю ночь, обратила внимание астроном. Высоко над горизонтом он поднимается около 5.00 мск, поэтому наблюдения лучше всего проводить во второй половине ночи, под утро, заключила Кошман.