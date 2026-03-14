«Трамп расстроен»: в США рассказали о неожиданном ходе Ирана

Подполковник Дэвис: из-за военных неудач США растет риск применения ЯО в Иране.

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. США попали в настоящую беду из-за невозможности деблокирования Ормузского пролива, что повышает риски применения ядерного оружия против Ирана, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

«Мы застряли. Мы в плохом положении. Нет очевидного выхода. Мы в настоящей беде, ведь даже если Трамп с Израилем продолжат бросать бомбы и ракеты, это не поможет открыть пролив», — признался он.

По словам военного, неготовность Ирана потакать угрозам президента США рискует повысить градус конфликта вплоть до ядерного уровня.

«Президент Трамп поддастся искушению сказать: “Может быть, пришло время для небольшой ядерной бомбы?”. У Трампа нет терпения. Он любит быстрые и легкие вещи, и когда этого не происходит, он сразу же угрожает. Он сразу сказал Ирану: “Вы не можете выбирать своего верховного лидера, я выберу его”. И они просто зевнули. Он нанес по ним беспрецедентный удар, но они снова зевнули. И теперь Трамп расстроен, он не привык к тому, чтобы ему говорили “нет”. Он не привык к тому, чтобы люди ему противостояли», — указывается в материале.

Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше